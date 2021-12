Svoj življenjski projekt posvečam mami

V nadaljevanju preberite:

Pred skoraj dvema letoma je začela nastajati Truhoma, in sicer razvijamo inovativne tehnologije, ki v svet dobrodelnosti vnašajo popolno transparentnost, sledljivost in učinkovitost ter hkrati postavljajo nov standard. Platforma Truhuma je prostor, ki povezuje donatorje, dobrodelne organizacije in prejemnike. Anina zvezdica je prva dobrodelna organizacija, ki deluje tudi na Truhomi. Ljudje v stiski lahko zaprosijo za pomoč, prošnje so lahko individualne, torej jih podajo družine ali posamezniki, ali v obliki projekta, ki ga na platformi objavi dobrodelna organizacija. Donator nato izbere, komu bo doniral, izvede finančno donacijo (bančno nakazilo, kreditna kartica ali kriptovaluta), njegova donacija gre v celotnem znesku za nakup paketa, ki ga je izbral prejemnik pomoči, naročilo paketa pa je izvedeno neposredno prek spleta pri naših part­nerjih (trenutno sta to Davidov hram in Sadje v pisarni), ki izbrano pripravijo in dostavijo prejemniku pomoči. Ko prejemnik dobi paket, to potrdi s sms-sporočilom, potrditev pa dobi tudi donator. Tako se izognemo tako rekoč vsem stroškom, saj smo celoten proces digitalizirali. Ko narediš donacijo, ji slediš, vsem donacijam lahko pravzaprav sledijo vsi obiskovalci spletne strani prek našega sledilnika donacij, vse evidence se vodijo z uporabo blockchaina, tehnologije veriženja blokov, ki med drugim omogoča, da zapisa ni mogoče spremeniti. Vsaka donacija in njena poraba sta povsem transparentni, sledljivi in učinkoviti.