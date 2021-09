Tango in zdravilni objemi

V nadaljevanju preberite:

Veliko ljudi je iz Slovenije odšlo v širni svet, toda številni se radi vračajo, enako velja za njihove potomce. Sonia Valentina Tomazin je argentinska Slovenka, ki pomaga ljudem z bolečinami v hrbtenici. Je univerzitetna diplomirana kinezio­loginja in fiziatrinja, specializirana za celostno zdravljenje hrbtenice in telesne drže. V Buenos Airesu ima svojo ordinacijo, znanje pa širi tudi kot univerzitetna profesorica na katedri za ergonomijo na univerzi La Matanza.



V Slovenijo je prispela zaradi svoje knjige Adijo, bolečine v hrbtu (Adiós a tu dolor de columna). Prevod so izdali pri založba Vida, knjigo pa je predstavila v Ljubljani, Logatcu in Moravčah. Za obiskovalce je pripravila tudi obširno predavanje, kaj so glavni razlogi za bolečine v hrbtu in kako ravnati, da jih preprečimo. Predavanji v Logatcu in Moravčah nista bili naključni, ampak se je tja odpravila, ker ima tam največ sorodnikov, velik del njenega sorodstva pa prihaja tudi iz Polhovega Gradca. Intervju smo sicer opravili tik ob Tromostovju, že njen nasmeh in sproščenost pa sta razkrila, da se v središču Ljubljane zelo dobro počuti.