Ti se moraš v domu dobro počutiti, ne tvoji sledilci

Novo leto je na male zaslone prineslo tudi nov voditeljski par v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija: ponedeljkova jutra bosta gledalcem popestrila Ljubica Mlinar in Boštjan Romih. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih televizijskih obrazov in oče treh otrok je ob tej priložnosti za Nedelo spregovoril o svojem odnosu do juter in vodenju oddaje Ambienti, v kateri s pomočjo arhitektov odkriva domiselne rešitve v slovenskih hišah in stanovanjih.