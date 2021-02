Tilen Artač: Če bi šel za politika, bi bil sam sebi smešen

V članku preberite:

Zakaj ima Tilen Artač pred vodenjem oddaje Kaj dogaja vedno tremo in kako se po koncu znebi negativnih učinkov adrenalina. Koliko časa potrebuje, da naštudira nov lik in koliko jih lahko imitira. V kakšnih odnosih sta z Juretom Godlerjem, s katerim sta skupaj stopila na sceno. Zakaj se na nastop v Radiu Ga Ga le redko pripravi. Kaj ceni pri svojem dekletu in v kakšni družbi se najbolj sprosti.