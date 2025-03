V nadaljevanju preberite:

Radovednost in želja po rasti sta ga popeljali po vsem svetu. Med drugim se je učil meditacije vipassana v Indiji, kjer je poglabljal razumevanje uma in notranjega ravnovesja. Znanje in izkušnje usmerja v trajnostno podjetništvo, inovacije in iskanje priložnosti za boljšo prihodnost. Verjame, da bi moral vsak posameznik prispevati več, kot vzame, in s tem soustvarjati svet, kjer sta napredek in blaginja v ravnovesju.