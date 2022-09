Tradicija zasedb se nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

V prostore nekdanje menze ljubljanskega cestnega podjetja (CPL) je prejšnjo soboto vstopilo približno sto ljudi. Gre za aktiviste, ki so se odločili, da bodo zapuščeno in zanemarjeno zgradbo v lasti državne DUTB, bolj znane kot slaba banka, kakor pravijo, odprli za javnost. Gre za nadaljevanje tudi v Sloveniji dokaj razširjenega skvoterstva, ko različne skupine ljudi iz različnih vzrokov zasedejo navadno zapuščene stavbe in v njih začnejo izvajati različne, praviloma izrazito nekomercialne dejavnosti. Najnovejši ljubljanski skvot so poimenovali Plac, kar je kratica za Participativno Ljubljansko Avtonomno Cono.