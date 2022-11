Trajalo je precej časa, da sem se nekako sestavil

V nadaljevanju preberite:

Pred kratkim je izšla Dermolova druga pesniška zbirka Trilogija. Ob kavi v Ljubljani mi je zaupal, da je bilo ustvarjanje te knjige po svoje terapevtsko. V njej so namreč med drugim zajeta doživljanja ob izgubi ljubih ljudi. Pogovarjala sva se tudi o tem, zakaj si je od nekdaj želel hčer – in jo ima, že dvanajst let.