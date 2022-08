Umetnost lahko spreminja svet

V nadaljevanju preberite:

Na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju lahko še do 15. avgusta občudujete razstavo Zlata doba Ljubljana Festivala (2013–2022), ki jo je ob 70. obletnici Festivala Ljubljana ustvarila vsestranska umetnica, filmska producentka, komunikologinja in fotografinja Alenka Slavinec. Vrhunce zadnjih desetih let festivala, ki je Ljubljano postavil na evropski kulturni zemljevid, je povezala s petimi elementi, vodo, zemljo, ognjem, zrakom in etrom. Rdeča nit razstave je vizualizirana energija, ki se splete med izvajalci in gledalci, energija, ki smo jo v času pandemije vsi tako zelo pogrešali.