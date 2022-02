Urška Centa: Racionalne odločitve zame ne delujejo

V članku preberite:

V torek se bo v Cankarjevem domu v Ljubljani začela tretja izvedba mednarodnega bienalnega festivala Bi flamenko, na katerem bodo odlični povabljeni plesalci in glasbeniki k nam prinesli ritem in energijo umetnosti, ki izvira iz Andaluzije, a je že zdavnaj prestopila meje pokrajine in tradicije. Med nastopajočimi bo tudi Urška Centa, plesalka, koreografinja in pedagoginja, ki se je flamenku zapisala že v najstniških letih. »Bil je moja obsesija, ki se je z vstopom v odraslost prevesila v trdno odločenost, da grem za tem kakor koli že,« pravi umetnica, ki je prav v času najhujše krize svojo ustvarjalnost razpredla na nova področja. Lahko bi rekli, da je razširila krila, saj so jo ptice navdihnile tudi za novo predstavo Sinsonte, v grlu pozabljena pesem, ki jo bo premierno odplesala na festivalu.