Urška Djukić: Ženske, ne skrivajte se več

»Mislim, da sem že kot otrok vedela, da bom režiserka, a sem se bala, ker je bil takrat to pretežno moški poklic,« o prvih umetniških impulzih pravi slovenska režiserka Urška Djukić, ki z dokumentarno-animiranim filmom Babičino seksualno življenje pobira številne nagrade, zdaj pa je uvrščen celo med peterico kratkih filmov, ki se bodo potegovali za evropsko filmsko nagrado (EFA), t. i. evropskega oskarja. Doslej zamolčane zgodbe o tem, kako so naše babice doživljale spolnost, so za režiserko le ena od plasti boleče intimnosti, ki jih želi raziskati. Zdaj je čas, da ženske same povedo svoje zgodbe, pravi.