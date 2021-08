V Boliviji se ne počutiš varno, tudi če ni covida

V nadaljevanju preberite:

Pričaka me v svojem slovenskem domu na Bledu. »Tu je kot v Pikini vili Čira Čara,« se smeje, ko me pozdravi na vrtu, ki obkroža rumeno vilo. Prihodnje leto bo minilo natanko 40 let, odkar se je zaradi ljubezni do priznanega arhitekta Lucha Fernadeza de Cordove ustalila v največjem bolivijskem mestu. Ejti Štih v Santa Cruzu ustvarja in vodi uspešno galerijo. Za svoje delo je prejela najvišje bolivijsko umetniško priznanje, primerljivo z našo Prešernovo nagrado. Obiščem jo tudi zato, ker v njeni drugi domovini zaradi pandemije vlada kaos.