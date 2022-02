V imenu očeta in sina in ljudstva

V nadaljevanju preberite:

Tudi v drugi sezoni kriminalistične serije V imenu ljudstva režiserja Vojka Anzeljca bomo spremljali usodo umirajočega odvetnika Jožeta Zajca in njegovega avtističnega sina Sebas­tijana. Brane Grubar, 80-letnik, in Urban Kuntarič, še čisto kratek čas četrtstoletnik, ki ju upodabljata, sta na snemanjih postala prijatelja. Urban Braneta po svoji volji naslavlja ati, Brane pa je ob prvem srečanju začutil, da pred njim stoji izreden mladenič. Izkušeni igralski upokojenec pravi, da ima rad odrinjence in da se malo dela veselega, za vzhajajočega igralskega mladeniča pravijo, da ima še prerad življenje. Pogovor z njima potrjuje, da je meja med vlogami v resničnosti in sedmi umetnosti sila krhka. Na srečo.