Zdravilne zeli: V naravo po napitek, prigrizek in cigareto

V nadaljevanju preberite:

Iz užitnih divjih rastlin ne pripravljamo le čajev, temveč lahko z njimi popestrimo jedi in še kaj. Zdravilne zeli spomladi nabiramo previdno, da ne poškodujemo korenin, in jih natrgamo le toliko, da jih bo ob našem odhodu še vedno ostalo veliko. Ne pozabimo, da so tudi hrana mnogih gozdnih in travniških živali, ki jim ljudje že tako jemljemo življenjski prostor, ne da bi se zavedali, da s tem na dolgi rok nepreklicno škodujemo tudi sebi. Tudi s količinami zaužitega ne pretiravamo, saj lahko dosežemo nasproten učinek od želenega. Naj vas navdihnejo ideje, kako in za kaj uporabiti deseterico zdravilnih zelišč, ki jih je mogoče najti že zgodaj spomladi: belo omelo, koprivo, navadni lapuh, marjetico, navadno zvezdico, plešca, njivsko preslico, regrat, repuh in vijolico.