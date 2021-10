V Peking gre mešat štrene

V nadaljevanju preberite:

Snežni deskar Žan Košir, iz Sočija ima srebrno in bronasto odličje in z zadnjih iger v Pjongčangu bronasto, pri 37 letih na Kitajsko ne odhaja kot favorit, a se nikakor ne strinja, da na vrhu ni prostora za starejše. Olimpijske igre so glavni poligon deskarskega dokazovanja in Gorenjec pravi, da tam vedno stopi iz sence in malo zasije.