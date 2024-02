V postelji s KGB

V nadaljevanju preberite:

V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja v Estonski sovjetski socialistični republiki ni bilo bolj mondenega in modernega kraja, kot je bil talinski hotel Viru. Nekakšno mesto v mestu je bilo obvezno prenočišče tujih obiskovalcev in dostojanstvenikov, Potemkinova vas, ki naj bi prišleka prepričala o blagostanju onstran železne zavese. Toda to ni bila edina vloga hotela; njegovo bistvo je bilo (tujim) očem nevidno.