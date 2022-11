Vaje za možgane: Od akrostihov do novih izzivov

V nadaljevanju preberite:

Vsak dan se zbudimo v svet, ki nas bombardira s podatki vseh vrst. Še posebno če že zjutraj na telefonu odpremo aplikacije, ki nas zasujejo z novostmi z družbenih omrežij in množičnih medijev. V poplavi informacij v kombinaciji s stresom lahko pri kateri koli starosti doživljamo vsaj kratkotrajno amnezijo oziroma se zelo težko osredotočamo na to, kar počnemo. Prav zato so dobrodošli temeljni, konkretni napotki, kako krepiti sposobnost koncentracije in pomnenja. To lahko med drugim dosežemo s točno določenim sproščanjem, z vizualizacijo, s tehniko ponavljanja, pletenja in zgibanja ter z elementom presenečenja.