Varčevalni triki za vsak dom

Trikrat zmagamo, če hkrati vsaj deloma poskrbimo še za ekološki vidik, saj smo ob tem, da nekaj prihranimo, tudi prijazni do okolja, do sebe in svojih bližnjih. Zbrali smo šopek preverjenih idej za dobro počutje in zdravje, ki jih lahko začnemo v svojem gospodinjstvu uresničevati že danes.

Otroško olje za usnje in oči

Ob nakupu usnjenega oblačila, obutve ali torbice nas včasih že prodajalci opomnijo, naj sproti skrbimo za nego, če si želimo izdelek čim dlje obdržati v odličnem stanju. Namesto dragih loščil, ki pogosto vsebujejo do kože ne najbolj prijazne kemikalije, si lahko pomagamo z oljem za dojenčke oziroma malčke, ki ga najdemo v vsaki prodajalni z živili. Z njim občasno premažemo usnje, da bo čim dlje ostalo mehko in sijoče. Ker je nežno, lahko to olje uporabljamo tudi namesto odstranjevalca ličil.

FOTO: Shutterstock

Čista stekla in prijeten vonj

Pogled skozi okna bo vedno jasen tudi brez uporabe dragih čistil, če bomo v posodo za čiščenje poleg tople vode zlili še malce alkoholnega kisa, sredstva za pomivanje posode in nekaj kapljic eteričnega olja limone. Zaradi tega bo moteč vonj po kisu še prej izginil; limonovo eterično olje, ki ga nakapamo na kosem vate ali mešanico začimb v drobni posodi, prav tako pomaga odgnati neprijeten vonj v stanovanju. Kadar so stekla zelo zapackana, naredimo novo čisto mešanico za čiščenje in postopek ponovimo.

FOTO: Shutterstock

Vsake toliko krop v odtok

Tako kot se naše telo nasiči vsega slabega in zboli, če sproti ne skrbimo zase telesno in duševno, se nam zamašijo tudi odtoki v stanovanju – tako zelo, da je treba na vrat na nos klicati vodovodarja, kar seveda ni poceni. Temu se lahko izognemo tako, da imamo na odtokih zaščitne mrežice, ki ujamejo večje koščke hrane, poleg tega vsaka dva do tri mesece v odtoke namesto okolju škodljivih razkužil zlijemo lonec vrele vode z malo sode bikarbone in limonovega soka.

FOTO: Shutterstock

Drugo življenje zobne ščetke

Zobne ščetke vsake toliko razkužimo v skoraj vreli vodi, v katero damo malo alkoholnega kisa. Potem ko nam videz ščetin sporoča, da je treba kupiti nov pripomoček za ustno higieno, odsluženega ne zavrzimo. Dajmo mu drugo življenje, ko ga uporabimo za čiščenje fug oziroma težje dostopnih mest, denimo med omaro in steno. Kdor si lase barva sam doma, si lahko prav tako odlično pomaga s staro zobno ščetko, s katero je mogoče pobarvati narastek ali si narediti kontrastne pramene.

FOTO: Shutterstock

Sledenje roku uporabnosti

V času strašenja s hudim pomanjkanjem hrane oziroma še večjim zviševanjem cen v prihodnje si nekateri delajo zaloge, a ne pazijo na rok uporabe živil. Tako si lahko naredijo še več škode, kot če bi hrano kupovali pozneje po višji ceni. Bolj pamet­no si je na list, ki naj bo v shrambi poleg hrane, zabeležiti rok trajanja določenih živil, da je mogoče sproti preverjati, kaj je treba prej zaužiti. Tudi hitro pokvarljivo kozmetiko, kot sta maskara in črtalo za oči, opremimo z napisom, kdaj smo jo odprli.

FOTO: Shutterstock

S sušilnikom za lase nad prah

Brisanje prahu je lahko precej duhomorno, zato si, kdor je finančno gledano dokaj brezskrben, raje privošči spretno čistilko. Kdor zanjo nima denarja, naj si za začetek zapomni, da je to gospodinjsko opravilo najbolj smiselno, če ga izvajamo v smeri od zgoraj navzdol. S knjižnih polic, radiatorjev, šopkov iz umetnega cvetja, drobnih okrasnih skulptur, računalniških tipkovnic in podobnih naprav prah še najlažje odstranimo s sušilnikom za lase, na katerem nastavimo hladen tok zraka.

FOTO: Shutterstock

Stran z molji in tesnobo

Najljubša oblačila iz naravnih materia­lov v kali zaščitimo pred nadležnimi molji. Teh ne odganjajo le posušeni šopki sivke, ampak tudi šetraj, še posebno v obliki eteričnega olja. Obe užitni rastlini prav tako prijata v čajnih mešanicah in v kulinariki ter imata izjemne zdravilne učinke, a sta cenejši kot zdravila in prehranska dopolnila. Za sivko vemo, da pomirja in preprečuje tesnobo, medtem ko manj znani šetraj, imenovan tudi kraški žepek, odganja želodčne težave, okužbe dihal in glivična obolenja.

FOTO: Shutterstock

Od prezrelih jagod do slastnih lučk

Kadar kupimo več jagodičevja, ki velja za občutljivo sadje in je lahko že naslednjega dne v hladilniku videti bolj žalostno, ga ne zavrzimo. Jagode obrežemo, dodamo sladkor, bio vaniljevo aromo in sladko smetano. Zmešamo v multipraktiku, nalijemo v modele za lučke in damo v zamrzovalnik za nekaj ur. Rezultat so slastne in zdrave lučke brez konzervansov in drugih aditivov, torej sladice, ki jih v slaščičarnah in prodajalnah običajno ponujajo po precej zasoljenih cenah.

FOTO: Shutterstock

Krušne dobrote in prerojena zelenjava

Vrhunski obrok si lahko pričaramo tudi z ne najbolj svežim kruhom. Narezanega na kocke popečemo na maslu z dodano mešanico začimb. Tako dobimo odličen hrustljav dodatek za kremno zelenjavno ali paradižnikovo juho. Prepolovljene kajzerice naj postanejo podlaga za mini pice. Vršičke bio zelenjave, kot so zelje, korenje, pesa in redkvice, ki jih običajno zavržemo, ali strok česna, raje potisnimo v zemljo ali dajmo v kozarec z vodo. Mlado listje, ki spet zraste, uporabimo za popestritev juh in omak.

FOTO: Shutterstock

Dragocene šiviljske spretnosti

Z znanjem šivanja je mogoče precej privarčevati. Že če znaš s šivalnim strojem prišiti elastiko na podlago tako, da se ta naguba, lahko med drugim z doma sešito preobleko za nič ali le nekaj evrov preobraziš oguljen stol, sploh če uporabiš rjuho, ki jo že imaš doma, ali pa iz široke kariraste srajce narediš simpatično nabrano krilo. S šivanjem na roko pa denimo iz koščka vezalke zlahka in hitro izdelaš trak za obešanje jakne ter spretno, skoraj nevidno pokrpaš svoj najljubši svileni nedrček.