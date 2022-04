Včasih si pes izmisli svoj scenarij

V članku preberite:

Mia Zahariaš je ženska iz ozadja. Ne boste je videli ne na filmskem platnu ne v reklamah, pa vendar je vedno tam, ko svoje vloge v prizorih igrajo psi in mački. Že več kot 20 let se ukvarja s treniranjem živali za nastope v reklamah, filmih, na televiziji, prireditvah in celo v gledališču. Seznam posnetkov je impresivno dolg. Pod njenim vodstvom so posneli pasji prizor v legendarnem Petelinjem zajtrku, če gremo v preteklost, med zadnjimi snemanji pa so Jezero, Leninov park, Inšpektor Vrenko in seveda množica reklam. Začelo se je, kot pogosto v življenju, po naključju.