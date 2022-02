Veganuar je bolj psihološki kot prehranski izziv

V nadaljevanju preberite:

Prehranski svetovalec Nenad Kojić še zdaleč ni edini, ki je letošnji januar spremenil v veganuar. Izziv, da v prvem mesecu koledarskega leta z jedilnika odstranimo vse sestavine živalskega izvora, je danes pravo gibanje, v katerem sodeluje na desettisoče ljudi po vsem svetu. In vsakdo izmed njih ima svoje razloge ter cilje.

»V službi se srečujem s strankami, ki jih zanima veganstvo in se soočajo z različnimi težavami. Zanimalo me je, ali se bo podobno dogajalo meni: koliko živcev mi bo požrlo preverjanje sestavin, kako bom družbi pojasnil, da sem vegan, kako bo to vplivalo na mojo psiho …« našteva Kojić, ki pravi, da sta ga gnali tudi zabavnost projekta – »sem malo nastopača in prijalo mi je, ko smo sledilce prek družbenih omrežij vseskozi obveščali o mojem početju« – in radovednost. »Rad preizkušam nove stvari. Ne zato, ker bi mislil, da lahko nadomestijo uravnoteženo prehrano, ampak preprosto zato, ker me zanimajo. Tako sem na lastni koži že spoznal, kakšno škodo naredita keto in predvsem carnivore dieta. V tem po­gledu je veganstvo od vseh ekstremnih vzorcev morda še najmanj škodljivo.«