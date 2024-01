Veliki mojstri čisto blizu nas

V nadaljevanju preberite:

Mrzlo vreme med potepanjem po evropskih mestih ni najboljša družba, a zimski dnevi so idealni za obisk muzejev in galerij. Nekatere bodo na ogled vse do pomladi, medtem ko morate z ogledom drugih pohiteti. Preverite, katere umetnostne zaklade trenutno ponujajo Zagreb, München, Benetke, Firence, Milano in Dunaj.