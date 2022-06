Veliki pisatelj in skrivnostna reka

V nadaljevanju preberite:



Številni pisatelji s svojim opusom hote ali nehote postavijo spomenik času in prostoru. Če se osredotočimo na drugi pojem: le kdo ob branju Philipa Rotha ni v mislih taval po ulicah Newarka? Se ob prebiranju Lawrencea Durrella ni zaljubljal in izgubljal po Aleksandriji? Pogledoval proti visokim fužinskim blokom ob zmenku z Goranom Vojnovićem? Z Eleno Ferrante norel po Neaplju? S Kristianom Novakom kopal po medžimurski črni materi zemli?

Iz Medžimurja je treba le prek Mure, pa smo, kot nam pove že ime, v Prekmurju. Pokrajina na severovzhodu Slovenije je že desetletja vir navdiha mnogim umetnikom in eden najslavnejših med njimi je pisatelj Feri Lainšček. Ob ponatisu njegovih romanov Ločil bom peno od valov in Muriša, združenih v Mursko sago, je založba Beletrina na Otoku ljubezni na Muri organizirala dogodek, na katerem so se številni gostje poklonili lanskemu Prešernovemu nagrajencu za življenjsko delo, reki Muri ter 700. obletnici prve pisne omembe Beltincev.