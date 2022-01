Vinko Möderndorfer: Brez upora nam bo svet razneslo pred obrazom

V članku preberite:

V slovenske kinematografe je ravnokar prišel film Zastoj, pretresljiva zgodba, ki v eni sami nevihtni noči prek življen­ja in smrti otrok za vedno poveže družini, ki prihajata z nasprotnih polov družbe. Scenarist in režiser filma je Vinko Möderndorfer, ki v svojih delih pogosto brez olepševanja nastavlja ogledalo vsem nam. »Vse se da kupit, vse se da prodat,« pravi eden od njegovih protagonistov, režiser pa razmišlja: »Ura tiktaka vedno glasneje. Če se ne bomo uprli, če ne bomo kot posamezniki razmišljali manj egoistično, manj koristoljubno in bolj etično, v smislu starih vrednot, pa magari vrednot desetih zapovedi, nam bo ta svet raz­neslo pred obrazom.«