Volkovi imajo zelo razvit starševski nagon

V Slovenijo je prišel lani jeseni, letos je s svojim šarmom že osvojil obe sestri Iso in Freyo iz ljubljanskega živalskega vrta. Od njiju leto dni starejši volk Aragorn je poskrbel, da sta petletni volkulji prvič postali mamici. Starševstvo je očitno razkrilo tudi njune prave barve; vsa štiri leta so skrbniki menili, da je dominantna in pogumnejša Isa, ki ima svet­lejši obraz kot sestra Freya; zdaj so status alfe podelili tej, ker je, kot pojasnjujejo, prva skotila mladiče. O mladi volčji družini in volkovih smo se pogovarjali z mag. Ireno Furlan, biologinjo in vodjo pedagoških programov ZOO Ljubljana, primerjavo z volkovi, ki živijo v naših gozdovih, pa sta podala dr. Klemen Jerina in dr. Miha Krofel s Katedre za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali Biotehniške fakultete.