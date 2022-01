Vrnitev Tarasa in njegove kriminalistične bande

V nadaljevanju preberite:

V nedeljo na RTVS prihaja nadaljevanje prve (uspešne) lastovke slovenske žanrske produkcije. Inšpektor Taras Birsa in njegova ekipa bosta, seveda spet na podlagi Golobovih knjig, reševala nove primere. V drugi sezoni bodo v šest delov predelali dve Golobovi uspešnici, Leninov park in Dolino rož. Pred premiernim predvajanjem so za Nedelo spregovorili glavni igralci Sebastian Cavazza, Nika Rozman, Gregor Čušin in Matej Puc, celotna kriminalistična ekipa Leninovega parka in Doline rož.