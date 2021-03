Vsa brutalnost slovenskega političnega ringa

V nadaljevanju preberite: Teden je minil od takrat, ko je 14. slovenska vlada upihnila prvo svečko dela. Praznovati ni imela kaj dosti, leto njenega delovanja je leto predvsem zdravstvenega in tudi političnega kaosa, v katerem je izgubila državnozborsko večino. Zdaj vlada, kakor vlada. Od zakona do zakona, od odloka do preklica, od kazenskega pregona otrok do naključnega zapiranja in odpiranja šol ali gostiln, od konstruktivne nezaupnice do interpelacije, od enega naročila do drugega nenaročila cepiva, od enega do drugega pisma. Slovenski politični ring se kaže v vsej svoji brutalnosti.