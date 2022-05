Vsi dobri meti se preprosto zgodijo. Ne moreš jih izsiliti

V nadaljevanju preberite:

Danes je v Slovenski Bistrici na sporedu memorial Milana Stepišnika in Marjana Štimca, eden tradicionalno najmočnejših atletskih mitingov pri nas. Poleg memorialnih disciplin, meta kladiva in suvanja krogle za moške, bo posebne pozornosti deležen tudi moški disk, saj bo v njem nastopal trenutno najboljši atlet v tej disciplini na svetu: 23-letni Ptujčan Kristjan Čeh.

Potem ko je pred tednom dni na mitingu diamantne lige v Birminghamu orodje zalučal 71,27 metra daleč, se je na svetovni lestvici vseh časov zavihtel na deseto mesto. Za primerjavo: Primož Kozmus, ki je slovenske ljubitelje kraljice športov navduševal pred dobrim desetletjem, na tej lestvici v metu kladiva zaseda petindvajseto mesto. Kozmus, ki ima v vitrini pet kolajn z največjih tekmovanj, od tega po eno zlato s svetovnega prvenstva in olimpijskih iger. Kozmus, ki je na oder za zmagovalce prvič stopil pri šestindvajsetih …

Trenutno je tudi največjim pesimistom jasno, da slovenska atletika premore talent, na kakršnega je treba v tako majhnih bazenih čakati desetletja in desetletja. Po drugi strani je tudi največjim optimistom jasno, da se morajo tudi najbolj talentiranim športnikom poklopiti številni dejavniki, če želijo posegati po zvezdah.

Lani se je za hip že zdelo, da Čehova kariera zavija v napačno smer. Po odličnem začetku sezone se je razšel s trenerjem Gorazdom Rajherjem in se na olimpijske igre odpravil brez ustreznega strokovnega vodstva. Vmes so športne strani slovenskih medijev polnile novice in ugibanja, kdo je kriv za konec dolgoletnega in uspešnega sodelovanja, v središču pozornosti se je znašla Anna Maria Orel, estonska metalka kladiva in Čehovo dekle, 206-centimetrov visoki športnik pa danes priznava, da je šlo za »povsem nepotreben stres«. V Tokiu je kljub temu zasedel visoko peto mesto, le sedemdeset centimetrov ga je ločilo od odličja.

O teh turbulentnih časih se je razgovoril ob koncu intervjuja za Nedelo, še prej pa je razkril, kako poteka sodelovanje z novim trenerjem, estonskim rekorderjem v metu diska Gerdom Kanterjem, ter opisal začetke atletske poti, pomen psihološke priprave na tekmovanja in odnos s konkurenti, s katerimi bo letos meril moči na svetovnem in evropskem prvenstvu.