Vsi drugačni, vsi enaki

Po nekaj mesecih me je pot spet zanesla v Kostanjevico na Krki. Idilično naselje, ki ga z vseh koncev oblizuje večinoma spokojna reka, ima še vedno status najmanjšega mesta v Sloveniji. Avgusta smo tam ležerno posedali v lokalu na obrežju, naročali pivo in opazovali, kako nežno se k plavalcem sklanjajo orjaške vrbe žalujke. Tokrat je bril leden veter, sonce se je pokazalo le na trenutke, gostilne so bile zaprte. Ena najbolj romantičnih lokacij, nad katero se je med drugim navduševal tudi Plečnik, je delovala samotno in opustelo.