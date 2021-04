»Vsi se bojujemo s pingvinikom v sebi«

V nadaljevanju preberite:

Serija kratkih komičnih stripov Žabci, ki je nedavno izšla pri založbi VigeVageKnjige, obravnava raznovrstne tematike: kapitalizem, vero, homofobijo, umetnost, modo … Toda vsem je skupno, da vsebuje žabjo interpretacijo človeškega sveta, od česar nas le še korak loči do prvovrstnega humorja – in ta korak je bil storjen. Avtorica Dora Kaštrun, diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij, ki ravnokar končuje magistrski študij ilustracije na ALUO, v delu prepleta in dopolnjuje vse tri vrste komike: situacijsko, karakterno in besedno.