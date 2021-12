Walt Disney, genij s temno senco

V članku preberite:

Petnajstega decembra bo minilo 55 let, odkar se je poslovil Walt Disney, človek, ki je v pravljični, fantazijski svet neslutenih razsežnosti popeljal številne generacije otrok in odraslih. Tako kot njegovi animirani in filmski junaki Miki Miška, Bambi, Sneguljčica, Marry Poppins in drugi je tudi sam dosegel nesmrtno slavo. Orjaški imperij, ki ga je začel graditi leta 1923 in je zdaj v lasti različnih podjetij, še vedno deluje v skladu z njegovo idejo, da zabava in navdihuje ljudi po vsem svetu.