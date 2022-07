Z majhnimi dobrimi deli se da ustvariti marsikaj velikega

V nadaljevanju preberite:

Nina Kovačič je že med študijem fizike začutila, da ta pot morda ni prava zanjo, ampak je na tem področju vseeno vztrajala tudi po diplomi. Nato je začela delati kot natakarica in večino časa preživela v iskanju tistega pravega, kar bi v življenju z veseljem in rada počela. Pot jo je pripeljala do ilustracije. Posebne. Njena dela so polna lepih misli in pobožajo s paleto pisanih čustev.