Z vazo do obilja, z zmajem do ljubimca

Temeljno čiščenje oziroma usklajevanje energij naj seveda poteka doma, kjer je naše glavno zatočišče. Vsakomur ustreza kaj drugega, zato se pri preurejanju zasebnih bivalnih prostorov predvsem osredotočimo na občutke. Kadar nam že misel na neko spremembo pričara nasmešek in začutimo vsaj malo prijetnega vznemirjenja, smo na pravi poti.

Koristnost vode, a ne v spalnici

Pravilno, običajno na levo stran postavljen vodnjak pred hišo – če gledamo iz nje – stanovalcem prinaša blaginjo. V stanovanju so prav tako dobrodošle namizne mini fontane, ki spodbujajo sproščenost in vitalnost. Ljubezensko in družabno življenje okrepimo, če vsake toliko zremo v prižgane čajne svečke rumene in rdeče barve, ki plavajo v vodi, ali v akvarij s pisanimi ribicami. A pozor, našteto ne sodi v spalnico, saj tam element vode spodbuja nasprotno: izgubo, nezvestobo in bolezen.

FOTO: Shutterstock

Pretočni odtoki, boljši odnosi

Tako kot človek ne ostane dolgo zdrav, če njegova presnova in prebava nista urejeni, tudi stanovanje boleha, kadar se v njem zastajajo kanalizacijske odplake in podobne potencialno strupene snovi. Prav zato je nujno sproti skrbeti za vzorno pretočnost, ne pa čakati na zamašitev, ko nam lahko pomaga le izurjen mojster. Kadar so vsi domači odtoki brezhibni, se lahko tudi prej nadejamo boljše energije, iskrenih, pristno ljubečih odnosov, do sebe in drugih, ter veselih doživetij.

FOTO: Shutterstock

Ogledala, medvedja usluga

Majhna stanovanja je mogoče z ogledali vizualno povečati in hkrati preprečiti občutek utesnjenosti. Po drugi strani si lahko naredimo medvedjo uslugo. Kadar so denimo nameščena nasproti glavnega vhoda, ima to negativen vpliv, saj v prostor prinesena pozitivna energija takoj odteka nazaj ven. Tudi v spalnici ogledala in podobni odsevni predmeti naj ne bi bili postavljeni tako, da se lahko v njih uzreš med ležan­jem na postelji, saj lahko to sproža nesporazume in neti prepire.

FOTO: Shutterstock

Dve za par, ena za razhod

Ni vseeno, kam postavimo ali obesimo slike ter kakšne so. Denimo v spalnici, kjer spita zaljubljeni duši, poleg podob pretakajoče se vode, kot so slapovi in reke, prav tako ni najboljša izbira osamljena, žalostna ali agresivna silhueta oziroma portret. Primernejši je motiv srečnih zaljubljencev oziroma para, kar velja tudi za upodobitve živali, kot so ptice; dve, ki sta obrnjeni druga proti drugi, simbolizirata srečo v dvoje, ena sama ptica jo odganja oziroma lahko napeljuje na razvezo.

FOTO: Shutterstock

Dvig vibracije s cvetjem

Vibracijo v prostoru lahko takoj dvigne sveže cvetje v šopku, sploh če vizualno lepo dopolnjuje pohištvo in druge dodatke. Najbolje je, da imamo šopek v dnevni sobi ali jedilnici, kjer bo zato vsak obrok še bolj prijeten. Po feng šuju sveže cvetje, ki mu vsak dan zamenjamo vodo v vazi, odganja žalost in tesnobo ter privablja veselje, medtem ko suhe ali ovenele cvetlice ne prispevajo h krepitvi pristne življenjske energije. Rezanega cvetja v vodi sicer ni priporočljivo imeti v spalnici.

FOTO: Shutterstock

Od eteričnih olj do olajšanja

Zelo pomembno je, kakšen vonj ima naš dom. Poleg stalnega čiščenja, prezračevanja in vzgoje zelenih lončnic, ki skrbijo za boljši zrak, je dobrodošla občasna uporaba stoodstotnih eteričnih olj, ki jih v ne preveliki količini kanemo v vodo izparilnika. Eterično olje lahko močno prispeva k vzdušju in splošnemu počutju. Umiritev prinašata sivka in kamilica, zdravje utrjuje evkaliptus, pogum krepi cimet, negativno energijo odganja žajbelj, veselje prebuja cvet pomarančevca, obilje pa spodbuja vanilja.

FOTO: Shutterstock

Kristali, kamni in peresa

Tradicionalna orodja za energetsko čiščenje prostorov so od nekdaj kristali, običajni kamni in ptičja peresa. Ta so med drugim tudi koristen pripomoček pri brisanju prahu z drobnih predmetov. Kamni, ki jih najdemo sami ali nam jih podari nam ljuba oseba, imajo posebno pozitivno energijo. Kristale lahko izberemo tudi glede na to, kakšno prevladujočo moč imajo; denimo kamena strela in ametist skrbita za duhovno uglašenost, opal jasno razgrinja čustva, žad pa zdravi in vodi k modrosti.

FOTO: Shutterstock

Kopel kot pika na i

Potem ko počistimo svoje bivalne prostore, je pika na i kakšne pol ure trajajoča kopel, ki bo telesno in duhovno očistila tudi nas. V toplo vodo stresimo morsko sol z nekaj kapljicami nam ljubega stoodstotnega eteričnega olja. Kadar se želimo predvsem sprostiti, se okopajmo ob ugasnjenih lučeh, medtem ko prostor osvetljujejo zgolj plameni svečk. Razvajanje bo popolno, če v kopalno vodo vržemo še pest dišečih neškropljenih cvetnih lističev in si privoščimo svoj najljubši napitek.

FOTO: Shutterstock

Za samske, ki si želijo zveze

Nekateri okrasni kipci v dnevnih sobah lahko povečajo dovzetnost za nove izkušnje v ljubezni. Podoba kral­jevskega zmaja gospodinjstvu, kjer živi večina žensk, prinaša manjkajočo moško energijo in s tem več harmonije. Samski ženski hkrati odpira srce za pravega ljubimca in življenjskega sopotnika, samski moški pa naj bi našel primerno ljubimko in partnerico ob upodobitvi elegantnih veličastnih ptičev, kot sta feniks in petelin. Pomembno je, da si vsak izbere kipec, ki mu resnično vizualno ugaja.

FOTO: Shutterstock

Brez trebušaste posode ne gre

Ne le na Daljnem vzhodu, tudi v evropskem prostoru je znan običaj, ko si mladoporočenca s pitjem iz kozarcev, ki sta zvezana z rdečim trakom, simbolično zagotovita srečo v zvezi. V vsaki partnerski in družinski skupnosti pa po feng šuju nikoli ne bi smela manjkati vsaj ena trebušasta oziroma zaokrožena vaza, ki spominja na bučo in ima tanek vrat oziroma ozko odprtino. Tako oblikovana vaza namreč prinaša in ohranja bogastvo – bodisi materialno bodisi duhovno ali oboje.