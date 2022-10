Z znanostjo podprta medicinska konoplja

V nadaljevanju preberite:

Bolniki imajo dostop do kakovostne, varne in učinkovite konoplje in izdelkov iz nje za zdravstveno rabo. Konopljo lahko dobijo na recept, jo kupijo ali celo gojijo za obvladovanje različnih telesnih in duševnih stanj. Kako je pri nas, smo se pogovarjali s primarijem Dušanom Nolimalom, zdravnikom, raziskovalcem in specialistom javnega zdravja ter pobudnikom sprejema deklaracije o načelih za regulacijo konoplje, ki jo je pripravil Mednarodni inštitut za kanabinoide (ICANNA) v sodelovanju z ameriškim združenjem zdravnikov in drugih zdravstvenih strokovnjakov (Doctors for Cannabis Regulation).