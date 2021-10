Za smučarja je vsaka aktivnost dobrodošla

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so bila lani slovenska smučišča malo odprta, pa zaprta in nato spet odprta, letos vse kaže, da ljubitelji belih strmin teh težav ne bodo imeli. Tisti najbolj zagreti se lahko že zdaj odpravijo na katerega izmed okoliških ledenikov v tujini, na smuko v domačih krajih pa bo treba še malce počakati. »Za rekreativce, ki redno smučajo, je priporočljivo, da vsaj en mesec pred zimsko sezono vadijo v fitnesu in si okrepijo noge in trup, da je položaj telesa med vožnjo bolj stabilen,« svetuje nekdanji vrhunski alpski smučar Rene Mlekuž, ki je po koncu kariere skočil v poslovne vode, v prostem času pa se še vedno ukvarja s športom. »Večina ljudi namenja več pozornosti sprednjim kot zadnjim stegenskim mišicam, vendar je druga mišična skupina skoraj pomembnejša za stabilizacijo kolena, ki je med smučanjem pod velikim pritiskom,« še opaža.

Čeprav se mu zdi, da v zadnjih letih rekreativni smučarji postajajo čedalje bolj ozaveščeni glede pomena opreme, na smučiščih še vedno vidi posameznike, ki se vozijo z odpeto čelado ali so obuti v stare smučarske čevlje. »Plastika po nekaj letih izgubi čvrstost in prožnost, zato lahko čevlji počijo, kar včasih privede do groznih padcev,« opozarja sogovornik. »Tukaj so še smučarji, ki smučajo nad svojimi sposobnostmi in prekoračijo hitrost, ki so ji še kos, potem pa ogrožajo sebe in okolico.