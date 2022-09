Začnem po pameti, nato pa uživam v trpljenju

V nadaljevanju preberite:

Za Timotejem Bečanom, najboljšim slovenskim gorskim tekačem zadnjih let, je dolga, uspešna, pa tudi malce turbulent­na sezona. Na obeh državnih prvenstvih (v disciplinah gor in gor-dol) je zanesljivo zmagal, na balkanskem je prav tako prepričljivo obranil naslov prvaka, zalomilo se mu je edino na najpomembnejši preizkušnji sezone: ob 14. mestu na evropskem prvenstvu ni skrival razočaranja, toda po neuspehu se je hitro pobral in na tekmah svetovnega pokala večkrat dokazal, da spada v vrh gorskega teka na stari celini.

Izzivov mu jeseni ne manjka niti na domačih tleh. Čez teden dni ga čaka dvodnevni tekmovalni spored na Šmarni gori, pred kratkim pa je izboljšal rekord vzpona na Triglav, ki ga je sicer imel v lasti že prej. Pred tremi leti je iz doline Krme do Aljaževega stolpa potreboval slabo uro in pol, predlanskim je čas izboljšal na 1;26:45, letos pa se je njegova ura ustavila pri 1;24:53.