Žal se miselnost ljudi spreminja počasneje kot tehnologija

Ddr. Evgen Bavčar potrjuje nepisano pravilo, da so največji svetovljani pogosto najbolj goreči patrioti. Leta 1972 je s štipendijo francoske vlade odšel na pariško univerzo Sorbona in tam končal študij filozofije in estetike, s francosko prestolnico pa je ostal povezan vse do danes. »Pariz se je precej spremenil, predvsem pa me moti, da se je uniformiral. Dandanes imajo vse velike svetovne metropole podoben zvok,« opaža 77-letni filozof, esejist, umetniški fotograf in aktivist za človekove pravice slepih, ki je oslepel v enajstem letu starosti.