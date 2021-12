Zase grešni kozel, za svet partnerka v zločinu

V nadaljevanju preberite:

Ko se je avgusta 2019 v priporu v New Yorku v izjemno sumljivih okoliščinah obesil bogataš in spolni zločinec Jeffrey Epstein, je bilo jasno, da razvpiti spolni škandal, v katerem je mrgolelo slavnih imen, ne bo šel kar tako v pozabo. Lani julija so prijeli njegovo prijateljico, članico mednarodnega jet-seta Ghislaine Maxwell. Zaradi obtožb, da je k zloglasnemu Epsteinu vodila mlada dekleta, so ji ta teden v New Yorku začeli soditi. Seveda so stališča nasprotnih strani na sodišču res popolnoma nasprotna; obramba Maxwellove trdi, da je 59-letnica grešni kozel, tožilstvo pa je prepričano, da je bila dolgoletna Epsteinova partnerka v zločinu.