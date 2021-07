Zavetje narave stran od obmorskega vrveža

V nadaljevanju preberite:

Sredi koprskega zaledja, v bližini Marezig, so Truške, ki jih tvori več razpršenih zaselkov. Dvigajo se skoraj 300 metrov nad morjem in predstavljajo začetek zgornjega dela doline reke Dragonje. Tu se lahko podate na raziskovanje narave in tudi bogate istrske gastronomske ponudbe, na čelu z vrhunskim vinom in oljčnim oljem ter tartufi.



»Truške s spremljajočimi vasicami – Gonjači, Vršičem, Kozloviči, Bočaji – se pravzaprav prelivajo druga v drugo. Težko je določiti, kje se konča en in začne drug zaselek. So kot biseri, nanizani na ogrlici nad dolino Dragonje,« meni Jerneja Tratnik Lacovich, predstavnica turistične agencije IstraTerra, ki z doživetji istrske naravne in kulturne dediščine povezuje lokalne ponudnike. Zeleno podobo Istre lahko odkrivamo peš ali s kolesom, zavetje narave pa ponuja odmik od siceršnjega obmorskega vrveža. »Je pa v Istri treba vedeti, kam iti, in se je pri ponudnikih dobro tudi prej dogovoriti za obisk,« opozori.