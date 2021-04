Želim si, da bi več svežega vetra prineslo tudi v Ljubljano

S komaj 37 leti je postal vodja Svete Gore, veličastnega romarskega središča s frančiškanskim samostanom in baziliko nad Novo Gorico. Ker je položaj zapustil po komaj treh letih in ker se je pred tem izpostavil s kritiko odnosa slovenske Rimskokatoliške cerkve do svetega kraha, finančnega škandala, ki se je skuhal v mariborski nadškofiji, so se takrat pojavila ugibanja, da so ga v bistvu kazensko odstrelili. A pater Bogdan Knavs (letnik 1973) pravi, da so bili vzroki drugje.



Zdaj je spet predstojnik samostana in rektor bazilike na Gori. Skupaj z brati frančiškani se pripravlja na drugo koronsko veliko noč zapored.