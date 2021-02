Zgodbe potrebujemo, da sploh razumemo svoje življenje

Na slovensko javno televizijo pogosto letijo očitki, da je ne samo v organizacijskem, ampak tudi programskem smislu v najboljšem primeru obtičala nekje v zgodnji tranziciji. Vendar je vsaj pri serijah v zadnjih dveh letih naredila opazen korak naprej pri dohitevanju trendov v tujini. Nadaljevanki Jezero in Primeri inšpektorja Vrenka sta pokazali, da Slovenci radi gledajo domače kriminalke, samo možnosti doslej niso imeli kaj prida. Pomembno vlogo pri tem koraku ima gotovo ured­nik igranega programa Televizije Slovenija Jani Virk (letnik 1962).



Diplomant nemščine in primerjalne književnosti ima za seboj pestro življenjsko pot. Bil je obetaven smučar, samozaposlen v kulturi, revijalni in časopisni urednik, od leta 1994 pa oprav­lja uredniške naloge na Radioteleviziji Slovenija. Poleg tega je vsestranski literarni ustvarjalec. Konec januarja je izšel njegov deseti roman Jaka in Vane: zgodba iz osemdesetih.