Zgornji del najdaljše slovenske plaže

V nadaljevanju preberite:

V poletnih mesecih, če je vročina takšna, kot je bila do četrtka, seveda prija osvežitev. Nekateri je ne najdejo ob in v morju, zato jo iščejo ob in v jezerih in rekah. Med temi, rekami, je ena najbolj zanimivih Kolpa. Če je bila njena dolina v zgornjem toku še v letih po osamosvojitvi kot iz nekega drugega časa, je zdaj že kar turistično razvita. A posebno med tednom ob in na njej še vedno najdete samotne dele, kjer se vam bo zdelo, da ste na svetu sami.