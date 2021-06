Živ stik z občinstvom je nekaj najlepšega

V intervjuju preberite:

»Njegov opus je neizmerno bogat – zakladnica njegovih knjig za otroke in odrasle je velika, uprizorjenih je bilo na desetine njegovih del, večina slovenskih otrok in odraslih je Rozo že videla nastopati. Ni naključje, da se z njegovimi deli lahko srečamo v mnogih antologijah, berilih, učbenikih, priročnikih in revijah. Nekatera njegova dela so ponarodela, na pamet jih znajo otroci in odrasli,« so o Andreju Rozmanu - Rozi zapisali v utemeljitvi Levstikove nagrade za življenjsko delo za izvirno leposlovje, ki mu jo je ta teden podelila založba Mladinska knjiga.



A Roza (letnik 1955) je še precej več kot to. Tudi ko piše na humoren način, je družbeno kritičen, aktivist. Pred štirimi leti je hotel kandidirati za predsed­nika države, a ni zbral dovolj podpisov. O aktivni politiki, pravi, ne razmišlja (več), je pa aktiven udeleženec protivladnih protestov, ki z upadanjem epidemije in naraščanjem temperatur spet dobivajo pravi zagon.