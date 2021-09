Življenje teče ...

Štajersko, če ne svetovno znani narodni zabavnjak krepkih stegen D. K. je javnosti sporočil, da mu je nenadoma zateklo oko. Namesto da bi se oglasil v matičnem zdravstvenem domu, pomoč išče na instagramu.

Načelni ali nemočni introvertiranci, bog ali kdo njemu enako pripraven nam, jim pomagaj, s(m)o s covidom ujeti za dvorednimi plankami. Na srečo pa je delna osvoboditev na dosegu ročnega kazalca, tipke, ki nas hipoma prestavi (vsaj) v širni spletni svet. Meni zadošča skok v dogajalno modovino (jej, ta diskelsija), zakaj bi rinil na Matterhorn, če si lahko doživetveno črevesje zaštopam s tobleronejem. Pa preberimo, poberimo.Pevka, opolnomočena imena in priimke hranimo v uredniških ladelcih pod ključem, je spet, ne prvič, prej desetič, zaljubljena do ušes. Kako močno je to, je težko reči, ne vemo, kako trdno štrleči so njeni slušni organi. Poudarja pa, da trenutno resneje jem­lje globalne probleme kot svoje ljubezenske dogodivščine, torej svojega najnovejšega obvladovalca pokraNaprej, pevka in radijska voditeljicanaravnost, ne po ovinkih, obožuje svojo hčerko, ko bi jo ugledali, naj bi bili osupli. Ko sem jo, sem bil osupel. Moja je lepša, a kdo bo o tem tračaril, vprašam.Nekdanja karkoli žepa v črnogorski mondeni B. živi svoje in bojim se, da tudi marsikaterega drugega sanje, ko boste videli spalnico njene rojenke, boste ostali brez besed, tudi mi smo ostali brez ...Ena od nekdanjih, sedanjih si nihče ne zapomni, mis(s)ic Slovenijeje bojda odlična stilistka, svojemu zdajšnjemu partnerjupa je poleg voščila za okroglo (gre za sinonim njegove postave?) obletnico, letnico, pokazala tudi, kako seksi je. Ona., teve voditelj, telesni izklesanec, ki je za svoje covidsko zatočišče izbral Švedsko, je, ne boste verjeli, star šele 41 let. Prisodil bi mu jih, vedenjsko, 17.Tekmovalka šova Ljubezen po domačeje razkrila svoje živ­ljenjske travme, vlogo grde račke, ki se ji posmehujejo zaradi njenega videza. Popolnoma jo razumem. Le da ljubezen po domače razumem drugače, kot jo junaki teve zblojenke.Ko zvem, da jeresničnostna zvezdnica, se vprašam po gabaritih (ne)resničnosti. No, K. K. je nedolgo tega slučajno, se pač zgodi, pogledala na svoj bančni račun in doživela, pa tudi preživela šok. Izginilo je njenih trdo prigaranih 300 evrov. Vzrok je banalen, izvršba zaradi preživnine.Štajersko, če ne svetovno znani narodni zabavnjak krepkih stegenje javnosti sporočil, da mu je nenadoma zateklo oko. Namesto da bi se oglasil v matičnem zdravstvenem domu, pomoč išče na instagramu. Štajerska trepeta, šlo naj bi za čebelji pik.Ko si zelo star, postaneš legendaren, označevalna usoda ni obšla svetovnega popotnika s fotoaparatom v naročju,Prepotoval je svet, bil domačen zlasti v črni, pardon, temnopolti Afriki, pa prišel do spoznanja, da so domače, mlečnopolte in mlečnozobe lepotice za njegove ustvarjalne potrebe prezasedene. Mu je odzvonilo?je ob prehodu v poznopoletne tedne objavila hudo vroče fotografije svoje podobe. Ki naj bi nas hudoooo ogrele. Verjetno je z menoj nekaj narobe, ob pogledu na njene fotke se v meni ni zganilo niiiiič.nas vedno znova, sem pravkar zvedel, navdušuje s svojimi modnimi izbirami. Tokrat z oblekico za piškavih 40 evrov. Njen fant, športnik, bi ji s svojo mesečno plačo lahko kupil nekaj sto, morda tisoč primerkov. A par se ima predvsem rad, predvsem pa je skromen.Priljubljena, kakšna pak, pevkaje že dolgo zaljubljena v sivko, je njen mož ljubosumen, gre morda za ostarelo novinarko? Nak, estradnici rastlina tega imena ne odganja samo moljev, ampak je z leti, teh ni več tako malo, na sebi opazila, da jo pomirja, sprošča, ji pomaga odpraviti rahle glavobole, blaži manjše kožne okužbe, pike insektov, opekline, deluje protibakterijsko in antiseptično. Blagor ji!In nam, da živimo v tako polnovrednem svetu.