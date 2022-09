Zvezda, ki je tudi spretna prodajalka megle

V nadaljevanju preberite:

Mnogi, verjetno kar večina filmskih zvezdnikov, se morajo prekleto truditi, da si pridobijo in obdržijo ta status. Če pa prihajaš iz družine, vpete v industrijo sanj, in imaš še zelo široko finančno zaledje, gre veliko lažje. Gotovo je Gwyneth Paltrow, ki bo v torek praznovala abrahama, dobro izkoristila, kar ji je bilo dano ob rojstvu, od zvez in bogastva do videza, vendar brez talenta in truda danes ne bi bila tam, kjer je. Že več kot dve deset­­­le­t­­­ji sta v njeni vitrini namreč tudi dve najbolj prestižni filmski nagradi, oskar in zlati globus za najboljšo žensko glavno vlogo. Vendar Gwyneth Paltrow ni samo igralska zvezda, ampak tudi uspešen model in spretna poslovna ženska.