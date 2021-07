Zvezda Natalie Wood še žari

V članku preberite:

Zgodbe o njenih izjemnih igralskih uspehih, razkošnem življenju in še vedno ne povsem pojasnjeni smrti na jahti v družbi njene življenjske ljubezni Roberta Wagnerja, se vedno znova obujajo zlasti ob njenem rojstnem dnevu. Letos bi 20. julija dopolnila 83 let, njena zvezda nad Hollywoodom pa bi verjetno sijala, tudi če se ne bi tragično poslovila pri 43 letih. Imela je tako rekoč vse: lepoto, talent, posebno milino, glamur. A njen prijatelj Robert Redford ve: »Želela je biti le preprost človek. To pa je bilo v velikem nasprotju z dejstvom, da so jo vsi obravnavali kot filmsko zvezdo.«