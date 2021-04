21 ton tovora prevažal brez sredinskega kolesa

Tovornjak ni imel srednjega kolesa. FOTO: PU Novo mesto

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v ponedeljek v Trebnjem ustavili voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki je prevažal 21 ton tovora. Med preverjanjem v evidencah so ugotovili, da 43-letni voznik za vlečno vozilo nima veljavnega prometnega dovoljenja, nima opravljenega tehničnega pregleda, vozilo ni zavarovano, na njem pa je bila nameščena registrska tablica, ki pripada drugemu vozilu.Kršitelj v tahografu ob tem ni imel ustrezne kartice, v vozniškem dovoljenju pa ne vpisane veljavne poklicne kvalifikacije, je v sporočilu za javnost zapisalas Policijske uprave Novo mesto. Nepravilnosti so policisti ugotovili tudi na priklopnem vozilu, na katerem zaradi poškodovanega zavornega diska ni bilo nameščeno sredinsko kolo. Tovorno vozilo so izločili iz prometa, vozniku zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 4000 evrov in uvedli prekrškovni postopek tudi proti pravni osebi.