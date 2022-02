66-letnik s streli ubil moškega in hudo ranil žensko

Na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah je danes, nekaj pred šesto popoldne, 66 let star moški streljal na dve osebi. 27-letnega moškega je s streli smrtno ranil, 42-letno žensko pa izredno hudo poškodoval, so sporočili s policije.

Osumljenemu so odvzeli prostost in ga pridržali. Več podorbnosti bodo sporočili v prihodnjih dneh, so obljubili na polciijski upravi Celje.