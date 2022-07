Abramovu sodišče izreklo novega pol leta zapora

V nadaljevanju preberite:

Štiri izposojene tisočake bi moral vrniti v nekaj dneh, a ker se to ni zgodilo, ga je oškodovanec ovadil. Slabo leto pozneje so se poskušali poravnati, vendar se ni zgodilo, ker naj bi Colarič z morebitnim poplačilom tega dolga kršil določbe iz osebnega stečaja, saj bi prikrajšal druge upnike, ki so prijavili dolgove. Oškodovanec je po približno dveh mesecih ostal ne le brez denarja, temveč tudi brez zastavljenega štirikolesnika, saj mu ga je, ker Colarič ni plačeval obrokov za lizing, zasegla banka.

Tožilstvo je v končni besedi sodišču predlagalo, da obdolženega spozna za krivega in mu prisodi pogojno zaporno kazen šest mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let ter posebnim pogojem, da v roku enega leta in osmih mesecev oškodovancu povrne dolgovani znesek. Sodnica je predlog upoštevala.