Avstrijska policija razbila skupino tihotapcev ljudi

Policija na avstrijskem Štajerskem je v sodelovanju s kolegi iz Slovenije, Hrvaške in Poljske razbila kriminalno skupino tihotapcev migrantov. Prijeli so najmanj sedem ljudi, dva glavna osumljenca pa sta v priporu v Gradcu.

Skupina je domnevno na avstrijsko Štajersko nezakonito prepeljala najmanj sto ljudi, večinoma Afganistancev, Iračanov in Pakistancev. Pri tem so zaslužili najmanj 280.000 evrov, so danes sporočili iz deželne policijske uprave.

Preiskava je potekala dlje časa. Med septembrom 2019 in marcem 2021 so že prijeli sedem ljudi, ki so bili očitno del iste mreže. Gre za moške, stare od 24 do 47 let, izvirajo pa iz Iraka, Pakistana, Gruzije in Ukrajine. Za še enim moškim so izdali evropski priporni nalog, so še pojasnili v graški policijski upravi.

Mednarodna preiskava je zdaj pripeljala do odkritja dveh moških, ki naj bi bila voditelja kriminalne združbe. Gre za 40-letnega Iračana in 42-letnega Tunizijca, ki so ju konec lanskega leta prijeli na Poljskem. Zdaj so ju izročili Avstriji in bosta v graškem zaporu čakala na začetek sodnega procesa.

Kriminalna združba je domnevno pod vodstvom obeh glavnih organizatorjev izvedla najmanj 24 nezakonitih prevozov skupno 102 oseb iz Iraka, Pakistana in Afganistana na avstrijsko Štajersko. Prevozi migrantov so potekali čez Slovenijo in Hrvaško, večinoma pa so uporabljali v Sloveniji najeta vozila. Oba glavna osumljenca sicer zanikata očitke.