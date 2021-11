Babici z nožem vzela življenje

V nadaljevanju preberite:

Tričlanski senat koprskega višjega sodišča je v celoti zavrnil pritožbo Maje Tripar, ki naj bi v stanju neprištevnosti 6. aprila s kuhinjskim nožem ubila svojo 85-letno babico Marijo Tripar iz Bertokov. Obvezno psihiatrično zdravljenje na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo ji po vsej verjetnosti ne uide.

Na truplo svoje mame je tistega dne, nekaj pred pol sedmo zvečer, naletela njena hčerka, ki ji je prinesla kosilo za naslednji dan. Na prižganem štedilniku je najprej zagledala jajca, ki so se kuhala, a je voda že izparela. Ugasnila je štedilnik in v tistem na kavču v kuhinji zagledala negibno mater. Stekla je po soseda, in ko je ta opazil dve luknji na Marijinem vratu, okrog nje pa je bilo krvavo, je poklical reševalce in policiste, nesrečni starki pa ni bilo več pomoči, saj je lahko dežurni zdravnik le ugotovil njeno smrt.