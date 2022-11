Balkanski bojevnik vse bliže zastaranju

V nadaljevanju preberite:

Možnosti, da bi eno najobsežnejših zadev v zgodovini slovenskega pravosodja v letu dni, kolikor je še časa do absolutnega zastaranja kazenskega pregona, pripeljali do pravnomočnega zaključka, vse bolj sodijo v svet iluzije. Ne glede na to pa je bilo v zadevi Balkanski bojevnik pričakovati manevre obrambe, s katerimi bo zavlačevala začetek tretjega sojenja Draganu Tošiću in soobtoženim za vpletenost v prepovedano trgovino z mamili.